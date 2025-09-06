Jogos em Campo Grande e Costa Rica movimentam a Série B do Campeonato Estadual

Três jogos acontecem neste fim de semana pela Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A competição começou no último sábado (30) com seis clubes e os dois melhores, após dez rodadas, garantem lugar na primeira divisão estadual em 2026. Vencedores na semana passada, CR Aquidauana e Maracaju AC estão na zona de acesso.

A rodada começa neste sábado (6), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Em busca de reabilitação após derrota na estreia por 3 a 0 para o CRA, o Taveirópolis EC recebe o MAC, em busca de repetir o bom resultado do primeiro jogo. A partida tem transmissão ao vivo para todo o Estado pela TV Educativa, canal 4.1 HD.

Próximos jogos

No domingo (7) acontecem dois jogos. Sem ter estádio liberado, o São Gabriel EC optou por mandar seus jogos no Estádio Laertão, em Costa Rica. Às 15h, o Javali do Norte, derrotado pelo MAC na estreia, quer os primeiros pontos enfrentando a AA Bataguassu.

No Estádio Jacques da Luz, às 16h, é a vez do Comercial fazer seu primeiro jogo perto do torcedor. O Colorado começou a competição com um empate sem gols em Bataguassu e agora encara o CRA, time que conseguiu o melhor resultado na primeira rodada.

Classificação

Após a primeira rodada, a liderança da Série B do Campeonato Estadual é dividido pelo Aquidauana e Maracaju, com três pontos cada, e vantagem do Tricolor Pantaneiro no saldo de gols. Comercial e Bataguassu somam um ponto cada e, na lanterna, São Gabriel e Taveirópolis ainda não pontuaram.

*Com informações da FFMS