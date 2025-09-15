Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Investigação policial

Jovem acusado de estupros em Dourados é transferido para a PED

Kátia Kuratone

Gabriel Vitório Souza Barbosa, de 22 anos, acusado de dois estupros em Dourados, foi transferido para a PED. (Divulgação Agepen)
Gabriel Vitório Souza Barbosa, de 22 anos, acusado de dois estupros em Dourados, foi transferido para a PED. (Divulgação Agepen)

Gabriel Vitório Souza Barbosa, de 22 anos, acusado de dois estupros em Dourados, foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) nesta segunda-feira (15).

De acordo com a investigação policial, os crimes ocorreram com menos de um mês de diferença, sendo o primeiro em 20 de agosto, no bairro Vival dos Ipês, contra uma adolescente de 15 anos, e o segundo em 9 de setembro, no Jardim Dubai, contra uma jovem de 18 anos.

Ainda conforme as investigações, Gabriel abordava as vítimas utilizando uma motocicleta, uma bolsa preta e um simulacro de arma de fogo. Na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), ele confessou um dos crimes, alegando ter agido por “impulso incontrolável”.

A prisão de Gabriel foi resultado de uma operação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). A investigação começou após o acusado cometer estupro contra uma jovem no bairro Jardim Dubai, região do Jardim Guaicurus. O crime teria ocorrido no dia 9 de setembro, quando a vítima seguia de bicicleta para casa e foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta.

Segundo a polícia, o homem, foi identificado após uma série de denúncias de estupro e tentativa de estupro registradas nos bairros Jardim Guaicurus, Esplanada e Jardim Dubai. Detidos, durante o depoimento, o suspeito confessou os crimes.

As apurações seguem em andamento para verificar se o acusado pode estar ligado a outros casos na cidade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos