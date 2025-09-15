Jovem acusado de estupros em Dourados é transferido para a PED

Gabriel Vitório Souza Barbosa, de 22 anos, acusado de dois estupros em Dourados, foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) nesta segunda-feira (15).

De acordo com a investigação policial, os crimes ocorreram com menos de um mês de diferença, sendo o primeiro em 20 de agosto, no bairro Vival dos Ipês, contra uma adolescente de 15 anos, e o segundo em 9 de setembro, no Jardim Dubai, contra uma jovem de 18 anos.

Ainda conforme as investigações, Gabriel abordava as vítimas utilizando uma motocicleta, uma bolsa preta e um simulacro de arma de fogo. Na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), ele confessou um dos crimes, alegando ter agido por “impulso incontrolável”.

A prisão de Gabriel foi resultado de uma operação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). A investigação começou após o acusado cometer estupro contra uma jovem no bairro Jardim Dubai, região do Jardim Guaicurus. O crime teria ocorrido no dia 9 de setembro, quando a vítima seguia de bicicleta para casa e foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta.

Segundo a polícia, o homem, foi identificado após uma série de denúncias de estupro e tentativa de estupro registradas nos bairros Jardim Guaicurus, Esplanada e Jardim Dubai. Detidos, durante o depoimento, o suspeito confessou os crimes.

As apurações seguem em andamento para verificar se o acusado pode estar ligado a outros casos na cidade.