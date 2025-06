Jovem comerciante morre após colisão frontal na BR-262 em Aquidauana

Uma tragédia abalou Aquidauana na noite de quinta-feira (5). A jovem comerciante Thauana Ribeiro Vaz, de 27 anos, faleceu após se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-262, nas proximidades do distrito de Piraputanga, conhecido pelo acidente na BR-262, a cerca de 146 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sexta-feira (6), no hospital local.

Conforme informações preliminares, Thauana conduzia um veículo T-Cross e tentava realizar uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão. O motorista de um Corolla, ao tentar evitar o acidente na BR-262, desviou para o acostamento, mas Thauana Ribeiro Vaz acabou tomando a mesma direção, resultando no impacto frontal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido levadas ao hospital por populares.

Natural do estado do Paraná, Thauana havia se mudado recentemente para Aquidauana, onde abriu uma loja de produtos agropecuários em parceria com outro profissional do setor. Sua iniciativa empreendedora e carisma chamavam atenção.

Repercussão da Tragédia

A morte precoce daquela que sofreu o acidente na BR-262 causou grande comoção. Amigos usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar sua alegria. “Pessoa incrível, trabalhadora e cheia de sonhos”, comentou Clarisse. Já Elida Bispo recordou: “Sempre sorridente e gentil, um amor de pessoa”.

O ambiente universitário também sentiu a perda. “Era minha colega de faculdade. Sorridente, alegre, uma menina querida. Que Deus a receba com amor”, escreveu Mirella Vitória. Outro amigo destacou: “Linda jovem cheia de sonhos”.