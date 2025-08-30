Jovem confessa ter enterrado natimorto no quintal de casa em Anhanduí

Uma jovem de 22 anos confessou ter enterrado o corpo de um bebê em uma cova rasa no quintal de sua residência, no distrito de Anhanduí, a 60 quilômetros de Campo Grande. O caso veio à tona depois que profissionais de saúde perceberam a ausência da barriga da gestante, que fazia acompanhamento pré-natal na unidade local, a jovem alega ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo.

Como o caso foi descoberto

De acordo com a investigação inicial, a jovem foi questionada várias vezes pela equipe médica sobre o fim da gravidez, mas apresentava respostas evasivas. Nesta semana, após passar mal e procurar atendimento novamente, acabou confessando que havia dado à luz no dia 1º de agosto, sozinha, no banheiro de casa.

Segundo relatou, o bebê teria nascido sem vida. Ela então enrolou o corpo em um pano branco e, com as próprias mãos, cavou uma cova nos fundos do imóvel, em uma área com restos de construção, onde o enterrou.

Ação da polícia

Após a revelação, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada. A jovem levou os agentes até o local onde o corpo foi encontrado. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que assumiram os procedimentos de investigação.

Possível relação com abuso

A jovem relatou ainda ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo, informação que está sob apuração. Não há confirmação se a gravidez teria sido resultado dessa violência. Depois do crime, ela teria se mudado para a residência em Anhanduí, onde vive sozinha.

Próximos passos

A investigação vai apurar as circunstâncias do parto, a causa da morte do bebê e a denúncia de violência sexual. O caso segue em andamento pelas autoridades competentes.