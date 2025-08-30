Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

PRECISA SER INVESTIGADO!

Jovem confessa ter enterrado natimorto no quintal de casa em Anhanduí

Adriano Hany

Polícia isolou o local em Anhanduí onde jovem enterrou bebê natimorto
Polícia isolou o local em Anhanduí onde jovem enterrou bebê natimorto. Foto: Berlim Caldeirão

Uma jovem de 22 anos confessou ter enterrado o corpo de um bebê em uma cova rasa no quintal de sua residência, no distrito de Anhanduí, a 60 quilômetros de Campo Grande. O caso veio à tona depois que profissionais de saúde perceberam a ausência da barriga da gestante, que fazia acompanhamento pré-natal na unidade local, a jovem alega ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo.

Como o caso foi descoberto

De acordo com a investigação inicial, a jovem foi questionada várias vezes pela equipe médica sobre o fim da gravidez, mas apresentava respostas evasivas. Nesta semana, após passar mal e procurar atendimento novamente, acabou confessando que havia dado à luz no dia 1º de agosto, sozinha, no banheiro de casa.

Segundo relatou, o bebê teria nascido sem vida. Ela então enrolou o corpo em um pano branco e, com as próprias mãos, cavou uma cova nos fundos do imóvel, em uma área com restos de construção, onde o enterrou.

Ação da polícia

Após a revelação, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada. A jovem levou os agentes até o local onde o corpo foi encontrado. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que assumiram os procedimentos de investigação.

Possível relação com abuso

A jovem relatou ainda ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo, informação que está sob apuração. Não há confirmação se a gravidez teria sido resultado dessa violência. Depois do crime, ela teria se mudado para a residência em Anhanduí, onde vive sozinha.

Próximos passos

A investigação vai apurar as circunstâncias do parto, a causa da morte do bebê e a denúncia de violência sexual. O caso segue em andamento pelas autoridades competentes.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos