Jovem de 18 anos é preso por furto em creche; TV teria sido trocada por drogas

Na manhã de hoje (31), a Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de 18 anos, apontado como autor de furto em creche municipal em Aparecida do Taboado (MS). Segundo o SIG da Delegacia local, o suspeito entrou na Creche Rosália Queiroz de Oliveira durante a madrugada, mediante escalada e destreza, e levou uma TV LG preta. As câmeras de segurança registraram a ação e permitiram identificá-lo. Ele vestia bermuda listrada, camiseta, chinelo tipo Crocs e tornozeleira eletrônica.

De posse das imagens, os investigadores fizeram diligências no entorno. Especialmente na área do Terminal Rodoviário, conhecida por intensa circulação de usuários e traficantes. Em seguida, localizaram o suspeito pela manhã na esquina das ruas Recife e Maceió. Ele usava as mesmas vestimentas vistas nas gravações. Durante a abordagem, ele confessou o furto. Disse ter trocado a televisão por porções de crack, cerca de R$ 100, em frente ao “Skinão Bar”, conforme relato policial.

Prisão e Confissão do Suspeito

Foi informado pela Polícia Civil que o jovem deixou o sistema penitenciário em 19 de setembro de 2025. Mesmo monitorado por tornozeleira, vem sendo apontado em ocorrências de furtos noturnos a residências e comércios no município. É atribuído a ele um histórico de passagens por crimes da mesma natureza. Isso, segundo os investigadores, motivou o reforço de patrulhamento nas primeiras horas do dia.

Por fim, o preso foi conduzido à Delegacia, onde a autoridade policial ratificou o flagrante. Após exame de corpo de delito, ele foi recolhido às celas anexas e ficará à disposição da Justiça. Enquanto isso, a equipe segue na busca da TV subtraída e apura a participação de possíveis receptadores.