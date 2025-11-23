Jovem é baleado ao tentar separar briga em estacionamento de mercado no Aero Rancho

Um jovem de 26 anos foi baleado na noite de sábado (22) enquanto tentava separar uma briga no estacionamento de um supermercado na Rua Rachel de Queiroz, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. O disparo ocorreu por volta das 20h26, em meio a uma confusão iniciada após um acidente de trânsito dentro do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar havia sido acionada para atender um sinistro de trânsito quando foi surpreendida por um motorista que conduzia uma Saveiro. O passageiro do veículo, ferido na região inferior esquerda do abdômen, pediu socorro aos policiais. Além disso, ele relatou que foi atingido enquanto tentava apartar a briga.

Ainda segundo o registro policial, o condutor da Saveiro, cunhado da vítima, contou que chegou ao local acompanhado do concunhado. Ambos teriam percebido a confusão generalizada no estacionamento e, pouco depois, escutaram o disparo. Depois disso, as pessoas que estavam envolvidas se dispersaram, deixando o local rapidamente. Em seguida, a testemunha encontrou o cunhado ferido, pedindo ajuda.

Sem atendimento imediato, os dois buscaram socorro no posto de saúde do bairro, que estava fechado. No entanto, ao avistarem uma viatura da Polícia Militar, conseguiram pedir auxílio. Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o ferido para a Santa Casa.

Disparo e Confusão no Estacionamento

O responsável pelo disparo seria um policial militar aposentado, que se envolveu na briga após ser informado de que uma amiga e o filho dela haviam sido vítimas de um acidente no estacionamento. Segundo o relato do PM da reserva, um dos condutores estava alterado e acompanhado de várias pessoas, que agrediram a mulher e a criança. O disparo teria ocorrido durante essa confusão. O militar também afirmou que chegou a ser agredido durante o tumulto.

A vítima permanece internada. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa, homicídio simples na forma tentada e vias de fato.