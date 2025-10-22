Veículos de Comunicação
Jovem é baleado no bairro Estrela Porã em Dourados

Kátia Kuratone

Rapaz foi atendimento pelo Samu e encaminhado para o Hospital da Vida ( Foto: Sidnei Bronka)
Um jovem de 25 anos, identificado como Guilherme Brites Castilho, foi baleado com três tiros nesta quarta-feira (22) no bairro Estrela Porã, em Dourados. Ele foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital da Vida.

Segundo as informações preliminares, Guilherme havia acabado de sair de casa, nas proximidades da Rua Projetada D, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta preta. A dupla se aproximou e efetuou vários disparos, atingindo a vítima na cabeça e no pescoço.

Logo após os disparos, os atiradores abandonaram a motocicleta e fugiram a pé por uma rua que dá acesso ao Residencial Roma. Testemunhas relataram que o ataque foi rápido e direcionado. 

