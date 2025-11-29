Motociclista de 20 anos morre em colisão na BR-163, em trecho crítico de Dourados

O jovem José Edson Fixina Santos, de 20 anos, morreu na madrugada deste sábado (29) após um grave acidente de trânsito na BR-163, em Dourados. Ele conduzia uma motocicleta Honda 160 no sentido Campo Grande/Dourados quando colidiu contra um veículo de carga nas proximidades do Parque das Nações, em um trecho já conhecido pela população pelos constantes acidentes graves.
De acordo com informações colhidas no local, um caminhão ou carreta teria saído de uma via de acesso a uma comunidade indígena e, em seguida, entrado repentinamente na pista principal. Nesse momento, José Edson seguia pela rodovia e não conseguiu frear a tempo. Assim, a moto acabou atingindo o veículo que cruzava a BR-163.
As marcas de frenagem deixadas no asfalto indicam que o motociclista ainda tentou evitar o impacto. Mesmo assim, a violência da colisão foi suficiente para causar diversas fraturas, além de traumatismo craniano. O jovem morreu ainda no local do acidente, antes da chegada do socorro especializado.
Local do Acidente e Riscos Associados
O ponto onde a tragédia ocorreu fica entre o viaduto e o bairro Parque das Nações. Além disso, a região é próxima à entrada e saída de veículos de uma empresa instalada às margens da rodovia, o que aumenta o fluxo de caminhões e a complexidade do trânsito. Por isso, moradores consideram o trecho crítico e frequentemente marcado por registros de ocorrências graves.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Motiva, da Perícia e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) foram acionadas para atender a ocorrência. No local, foram realizados os primeiros levantamentos sobre dinâmica do acidente, posicionamento da motocicleta e análise das marcas de frenagem.
Investigação em Andamento
O caminhão ou carreta apontado por testemunhas não estava mais na rodovia quando as equipes chegaram. Desse modo, o caso segue em investigação para identificar o veículo envolvido e esclarecer completamente as circunstâncias da colisão que tirou a vida de José Edson. A apuração deverá considerar depoimentos, registros periciais e possíveis imagens de câmeras nas proximidades da BR-163.
