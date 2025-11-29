Motociclista de 20 anos morre em colisão na BR-163, em trecho crítico de Dourados

O jovem José Edson Fixina Santos, de 20 anos, morreu na madrugada deste sábado (29) após um grave acidente de trânsito na BR-163, em Dourados. Ele conduzia uma motocicleta Honda 160 no sentido Campo Grande/Dourados quando colidiu contra um veículo de carga nas proximidades do Parque das Nações, em um trecho já conhecido pela população pelos constantes acidentes graves.

De acordo com informações colhidas no local, um caminhão ou carreta teria saído de uma via de acesso a uma comunidade indígena e, em seguida, entrado repentinamente na pista principal. Nesse momento, José Edson seguia pela rodovia e não conseguiu frear a tempo. Assim, a moto acabou atingindo o veículo que cruzava a BR-163.

As marcas de frenagem deixadas no asfalto indicam que o motociclista ainda tentou evitar o impacto. Mesmo assim, a violência da colisão foi suficiente para causar diversas fraturas, além de traumatismo craniano. O jovem morreu ainda no local do acidente, antes da chegada do socorro especializado.