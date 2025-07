Jovem morre após colisão entre moto e carro no centro de Três Lagoas

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Fernando Iran Santos Zanholo, de 20 anos, na manhã deste sábado (19), no centro de Três Lagoas (MS).

O jovem pilotava uma motocicleta Yamaha Factor 150 pela avenida Capitão Olynto Mancini, no sentido bairro Cristo Redentor, quando acabou colidindo violentamente contra um carro que cruzou sua frente.

Segundo informações apuradas no local, o acidente aconteceu no cruzamento com a rua Generoso Siqueira. O motorista de um Ford Fusion, que trafegava por essa via, teria atravessado a avenida, momento em que Fernando não conseguiu evitar o impacto e bateu com força contra a lateral do carro.

A colisão foi tão intensa que o motociclista foi arremessado e parou sobre o teto do veículo. O automóvel ainda percorreu quase 50 metros até parar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A área foi isolada pela Polícia Militar, com o apoio dos agentes municipais de trânsito do Deptran, que desviaram o tráfego na região.