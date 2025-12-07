Veículos de Comunicação
ACIDENTE GRAVE

Jovem perde o pé em grave acidente entre carro e moto em Dourados

Motociclista de 22 anos perde o pé em acidente entre carro e moto em Dourados e passa por cirurgia no Hospital da Vida; polícia apura causas da colisão.

Adriano Hany

Equipes de socorro atendem motociclista ferido após colisão com carro em cruzamento de Dourados
Samu socorre motociclista de 22 anos que perdeu o pé em batida com Honda Fit em cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados. Foto: Leandro Holsbach

Um grave acidente em Dourados deixou um jovem motociclista com o pé decepado após uma batida entre carro e moto na noite desta segunda-feira. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Delfino Garrido, em um dos pontos mais movimentados da cidade, a 221 quilômetros de Campo Grande.

O motociclista foi identificado como Neomar Alejandro Rodriguez Alfonso, de 22 anos. Segundo informações, ele atravessava a avenida quando a moto acabou atingida por um Honda Fit conduzido por uma mulher. O impacto da colisão foi tão forte que o pé do jovem foi amputado na hora, ainda no local do acidente.

Logo após a batida, equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos a Neomar, que estava gravemente ferido devido à amputação traumática. Em seguida, os socorristas encaminharam o jovem ao HV (Hospital da Vida), referência no atendimento de urgência e emergência em Dourados.

Detalhes do Acidente e Atendimento

No hospital, Neomar passou por cirurgia. A amputação do membro, conforme informado, foi confirmada durante o procedimento médico, que buscou estabilizar o quadro do paciente diante da gravidade das lesões. Ainda assim, detalhes sobre o estado de saúde atualizado do jovem não foram divulgados até o momento.

A condutora do Honda Fit permaneceu no local após o acidente, o que colaborou com o trabalho das equipes de socorro e das autoridades de trânsito. Aos socorristas e às autoridades que atenderam a ocorrência, ela relatou que não teve tempo de evitar a colisão. De acordo com seu depoimento, tudo aconteceu de forma muito rápida e o motociclista teria atravessado repentinamente à frente do veículo.

Investigação e Apuração do Caso

Mesmo com o relato inicial da motorista, as circunstâncias exatas do acidente ainda não estão totalmente esclarecidas. A dinâmica da batida, o posicionamento de cada veículo e eventuais infrações de trânsito cometidas no momento do impacto serão analisados pelas autoridades competentes.

Com base nessas informações, o caso seguirá sob apuração da polícia. A investigação deve considerar os depoimentos colhidos no local, o laudo médico, possíveis imagens de câmeras da região e os registros oficiais do atendimento para definir responsabilidades pelo grave acidente em Dourados.

