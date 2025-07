Jovem sofre acidente gravíssimo ao ser atropelada por ambulância na avenida Ranulpho Marques Leal

O motorista do veículo relatou que tentou frear ao ver a ciclista surgir repentinamente, mas não teve tempo suficiente para evitar a colisão. A ambulância envolvida no acidente pertence a uma empresa de celulose e estava sendo levada para manutenção.

O caso aconteceu por volta das 17h10, em um dos trechos mais movimentados da cidade. Testemunhas relataram que a jovem seguia de bicicleta e tentou cruzar a via no cruzamento com a rua José Amílcar Congro Bastos. No momento em que avançou, conseguiu passar em frente a um veículo na faixa da direita, mas foi surpreendida por uma ambulância que trafegava pela faixa da esquerda.

Após o ocorrido, o próprio condutor acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local com uma equipe de suporte avançado, contando também com apoio do Corpo de Bombeiros.

A jovem foi encontrada consciente, mas com ferimentos graves na face. Ela precisou ser entubada ainda no local, em decorrência de um traumatismo craniano. Enquanto os socorristas trabalhavam no atendimento, o trânsito precisou ser parcialmente bloqueado.

Equipes do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito Municipal (Deptran) controlaram o fluxo de veículos. O motorista da ambulância permaneceu no local e colaborou com as autoridades. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional em estado considerado gravíssimo.