Julho Roxo alerta para lipedema, condição afeta 12,3% das brasileiras

Pouco conhecida e frequentemente confundida com obesidade ou celulite, o lipedema é uma doença crônica que atinge 12,3% das mulheres no Brasil e afeta diretamente a qualidade de vida. Caracterizado por um acúmulo desproporcional e doloroso de gordura, especialmente nos membros inferiores e, em alguns casos, também nos braços, o lipedema causa dor, inchaço constante e hematomas, mesmo diante de simples toques ou pressões leves.

Julho é o Mês Mundial de Conscientização do Lipedema, uma oportunidade para reforçar o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e de tratamentos adequados. De acordo com a nutricionista Crisllaine Bucalon, uma das principais barreiras enfrentadas pelas pacientes é o desconhecimento da condição,inclusive, dentro dos consultórios. “Muitas mulheres passam anos ouvindo que o problema é falta de exercício ou alimentação desregulada, quando, na verdade, estão lidando com um quadro clínico que exige cuidados específicos”, alerta.

A condição costuma ser confundida com linfedema ou obesidade. No entanto, há diferenças pontuais: enquanto o linfedema é causado por falhas no sistema linfático, resultando em retenção de líquidos, o lipedema está ligado ao excesso de gordura em áreas localizadas, que se desenvolve de forma simétrica, preservando mãos e pés. “É uma doença com base genética, mas os fatores ambientais têm papel determinante no agravamento do quadro”, explica Bucalon.