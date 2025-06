Junho Verde alerta para riscos da escoliose e destaca importância do diagnóstico precoce

Campanha chama atenção para a detecção e tratamento da curvatura na coluna, que afeta principalmente adolescentes

No mês de conscientização sobre a escoliose, o chamado Junho Verde, especialistas do CTC Spine Care reforçam a necessidade de atenção aos sinais iniciais da condição, que pode impactar diretamente a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. A campanha tem como foco informar a população sobre os riscos da curvatura anormal da coluna vertebral e os caminhos para um tratamento eficaz.

A escoliose é caracterizada por uma curvatura lateral da coluna, com formato semelhante a um “S” ou “C”. As causas podem ser diversas: idiopáticas (sem origem definida), congênitas ou relacionadas a problemas neuromusculares. Os sinais muitas vezes passam despercebidos, dificultando o diagnóstico precoce.

Sinais e Diagnóstico Precoce da Escoliose

“A maioria dos casos idiopáticos aparece na adolescência, justamente quando o crescimento ósseo é mais acelerado. Por isso, é fundamental que pais, professores e profissionais de saúde estejam atentos aos primeiros sinais”, explica o ortopedista Dr. Diogo Barbosa de Carvalho.

Entre os indícios mais comuns estão o desalinhamento dos ombros, inclinação do tronco e assimetria na cintura. Um teste simples de triagem, chamado teste de Adams, pode indicar a necessidade de exames complementares, como a radiografia da coluna.

De acordo com o também ortopedista Dr. Ricardo Miranda, muitos pacientes chegam ao consultório em estágios avançados da doença. “Quando identificada no início, há boas chances de conter a progressão com métodos não invasivos. É por isso que a detecção precoce é tão essencial.”

Opções de Tratamento e Abordagens Inovadoras

O tratamento depende do grau da curvatura e da evolução clínica de cada caso. As opções incluem desde o acompanhamento periódico e fisioterapia especializada, até o uso de coletes ortopédicos ou, nos casos mais graves, a cirurgia de correção.

O CTC Spine Care oferece, inclusive, procedimentos modernos e minimamente invasivos, como a cirurgia endoscópica da coluna, além de um acompanhamento integrado com fisioterapeutas, nutricionistas e equipe de reabilitação. Para o especialista Dr. Marcel Peres, o sucesso no tratamento exige personalização. “Cada paciente tem uma história. É por isso que trabalhamos com planos de tratamento individualizados, com base em tecnologia, ciência e acolhimento.”

Reconhecido como Centro de Referência em Cirurgia Endoscópica de Coluna pela USP de Ribeirão Preto, o CTC Spine Care alia atendimento humanizado a práticas médicas de ponta. A equipe médica também atua na formação de novos profissionais da área, reforçando seu papel como polo educacional.

Neste Junho Verde, a clínica destaca a importância do acesso à informação e do diagnóstico precoce como ferramentas fundamentais para garantir mais qualidade de vida a quem convive com a escoliose. O alerta é claro: observar os sinais pode fazer toda a diferença no futuro da saúde da coluna.

Serviço:

Centro de Tratamento da Coluna Vertebral – CTC Spine Care

Rua Cel. Cacildo Arantes, 543 – Chácara Cachoeira, Campo Grande – MS

Telefone: (67) 3015-3414 / WhatsApp: (67) 99353-0839

Site: www.ctcspinecare.com.br

Instagram: @ctcspinecare