Justiça fiscaliza cumprimento de sentança por poluição do Córrego Lagoa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Campo Grande, está fiscalizando o cumprimento de uma decisão judicial que responsabiliza o município e um condomínio residencial pela poluição do Córrego Lagoa. O curso d’água está localizado em uma Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), região de proteção prioritária na capital.

A ação civil pública foi motivada por denúncias de moradores que relataram mau cheiro e o despejo irregular de esgoto no córrego. Laudos técnicos emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) confirmaram a presença de efluentes com coloração acinzentada e forte odor. Isso evidenciou a contaminação do recurso hídrico.

A Justiça determinou, em sentença proferida em outubro de 2022, que o condomínio interrompesse imediatamente o lançamento de esgoto sem tratamento e instalasse um sistema sanitário eficiente. Além disso, o licenciamento ambiental deve ser regularizado. O município foi responsabilizado por sua omissão em fiscalizar o empreendimento. Ademais, foi impedido de emitir novas licenças enquanto as exigências legais não forem cumpridas.

O Tribunal de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Câmara Cível, confirmou integralmente a condenação em janeiro de 2025. Isso sustenta que o dano ambiental está devidamente comprovado. Ambos os réus possuem responsabilidade objetiva.