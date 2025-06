Justiça fixa em 180 dias prazo para zerar fila de ressonância em Três Lagoas

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Três Lagoas informa que está ciente da decisão e analisa a possibilidade de recurso.

Porém, vale ressaltar que no ano de 2024 foram executados 1.981 exames, o que demonstra que existe a elaboração de estratégias para diminuir o tempo de espera por parte do poder público.

Esclarece ainda que o Hospital Regional também oferece os referidos exames, porém são ofertados para toda a região, não sendo as vagas direcionadas aos pacientes de Três Lagoas, sendo esta fila gerida pelo estado de Mato Grosso do Sul.