LBV inaugura sistema de energia solar doado por ex-vereador

A Legião da Boa Vontade está completando 64 anos de trabalho solidário na cidade de Paranaíba, atendendo diariamente crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, colaborando para a melhoria da autoestima de seus atendidos, com reflexos na qualidade de vida e na inserção social de cada um deles.

A gestora da unidade local da LBV enumera que além dos benefícios econômicos, a energia solar reduz a emissão de gases poluentes, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para construção de um futuro mais saudável para todos. “ A LBV reafirma, assim seu compromisso com o cuidado não apenas com as pessoas, mas também com o planeta.”

A gerente local da LBV, Nely Oliveira afirmou que a instalação do sistema de energia solar, na unidade da LBV, representa um passo grandioso rumo a sustentabilidade e à responsabilidade ambiental. “ “A doação não apenas trará benefícios econômicos para nossa unidade, mas também representa um gesto concreto de amor ao próximo e de cuidados com o meio ambiente. A LBV, que se mantem exclusivamente com a solidariedade de pessoas de boa vontade, agradece profundamente por essa contribuição transformadora.”, assinalou.

A sede da Legião da Boa Vontade em Paranaíba inaugurou ontem o sistema de energia solar, doado pelo advogado e ex-vereador Robson Rezende. Uma solenidade com participação de crianças e idosos, marcou a entrada em operação de um conjunto de 30 placas de geração, com capacidade de geração de 2.500 watts, instalados no telhado do Centro Comunitário de Assistência Social, localizado na Av. Getúlio Vargas 1.145.

Com uma área de mais de 750 m², a unidade de atendimento da LBV possibilita atendimento social completo a 110 crianças, adolescentes; 54 mulheres com mais de 60 anos e 25 mulheres entre 30 e 69 anos. No local, eles usufruem de ambientes confortáveis e seguros, como salas para atividades arejadas e amplo refeitório.

O advogado Robson Rezende, ex vereador da Câmara Municipal de Paranaíba afirmou que o gesto é o reconhecimento do grande trabalho das entidades sociais que atuam em Paranaíba. “O trabalho magnifico que esta instituição, a exemplo de tantas outras em nosso município, faz com nossas crianças, com a nossa melhor idade, a responsabilidade social, isso toca a gente”, justificou.

“ Sei da importância do papel igual esse que a LBV faz com as crianças, de acolhimento, de ensinar artes, de ensinar luta, ensinar respeito, de ensinar disciplina”, reconheceu .

Indagado pela reportagem sobre provocação feita pelo delegado titular da Receita Federal, Zumilson Custódio, que às vésperas em sessão da Câmara Municipal havia desafiado os vereadores a realizarem a destinação do Imposto de Renda 2025 para a campanha “Leão Amigo”, para o ex-vereador respondeu que durante seu mandato sempre doou o que lhe permite para os Fundos do Idoso e do Adolescente. “ Temos que ser efetivos em nossa consciência social”, salientou.