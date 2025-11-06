Leapmotor estreia no Brasil com concessionária em Campo Grande (MS) pelo Grupo Enzo

Marca de veículos eletrificados da Stellantis chega ao país com dois modelos e operação no Mato Grosso do Sul sob liderança de um dos maiores grupos automotivos da região.

Campo Grande (MS), novembro de 2025 — A Leapmotor, marca de veículos eletrificados da Stellantis, acaba de estrear no mercado brasileiro. E Campo Grande é uma das primeiras cidades do país a contar com uma concessionária da marca sob operação do Grupo Enzo, referência no setor automotivo do Centro-Oeste.

A concessionária já está aberta ao público, com opção de test drive, e até o dia 08 de novembro com uma ação comercial de lançamento.

Equipe Leapmotor, qualidade de atendimento garantida pelo Grupo Enzo.

A nova concessionária está localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350. Ela fica ao lado da tradicional unidade Fiat Enzo, simbolizando a integração entre a história de quatro décadas do Grupo Enzo e o novo momento de mobilidade elétrica da Stellantis.

“É com muito orgulho que anunciamos a chegada da Leapmotor à nossa cidade. Campo Grande está pronta para receber uma marca que une tecnologia de ponta, eficiência e sustentabilidade. O Grupo Enzo sempre esteve à frente quando o assunto é inovação, e agora damos mais um passo importante com os veículos eletrificados da Stellantis, que já chegam com a experiência de 50 anos da líder global no setor automotivo”, destaca Bianca Nigres, Diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Campo Grande no radar da eletrificação

Com mais de 40 anos de atuação, o Grupo Enzo foi escolhido para liderar a operação da Leapmotor no Mato Grosso do Sul. Isso reforça sua tradição em representar algumas das principais marcas automotivas do mundo.

A chegada da Leapmotor marca o início de uma nova fase: a expansão da Stellantis no segmento de eletrificação. Esta união aproveita o know-how de 50 anos de experiência global da montadora à rede de concessionárias que construiu sua liderança no Brasil e no mundo.

“Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e hoje celebramos esse novo capítulo ao lado de uma marca que representa o futuro da mobilidade. A Leapmotor chega com a força da Stellantis e a confiança do Grupo Enzo para acelerar a transição rumo a um transporte mais inteligente e sustentável”, afirma William Borges, Diretor Comercial Leapmotor Enzo.

Modelos confirmados e tecnologia REEV

Na estreia nacional, a Leapmotor apresentará dois modelos eletrificados: o SUV C10, disponível nas versões 100% elétrica (BEV) e Ultra-Híbrida (com tecnologia REEV). Além disso, trará o SUV B10, também eletrificado.

“O destaque é o sistema REEV (Range Extender Electric Vehicle), que utiliza um motor a combustão exclusivamente como gerador de energia para recarregar a bateria, proporcionando autonomia de até 1.000 km e eliminando a chamada “ansiedade de autonomia” dos veículos elétricos”, explica Alex Dallacqua, gerente comercial da Leapmotor Enzo.

Com design moderno, acabamento premium e foco em conectividade, o Leap C10 reflete o compromisso da Leapmotor em oferecer tecnologia de ponta. Assim, eles garantem uma experiência sofisticada de condução.

Leap C10 oferece tecnologia de ponta e experiência de um veículo sofisticado.

Parcerias estratégicas e compromisso sustentável

A operação da Leapmotor no Brasil faz parte da joint venture internacional entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024. Esta parceria se concentra na expansão global da marca. A Stellantis será responsável por fornecer suporte de rede, pós-venda e infraestrutura. Isso garante a mesma confiabilidade que construiu sua reputação ao longo de cinco décadas.

Além disso, a Leapmotor firmou parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran. Isso cria um ecossistema completo de suporte à mobilidade elétrica com soluções de carregamento, conectividade e segurança.

Sobre o Grupo Enzo

Com 40 anos de história, o Grupo Enzo é uma das maiores referências do setor automotivo no Centro-Oeste. Operando em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, o grupo reúne 36 empresas, entre concessionárias e prestadoras de serviços. Ele representa marcas de destaque mundial. Reconhecido por sua solidez, inovação e excelência no atendimento, o Grupo Enzo agora amplia seu portfólio com a Leapmotor. Assim, consolida sua posição de liderança e seu compromisso com o futuro da mobilidade.