Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Lei oficializa “Vale da Celulose” em Mato Grosso do Sul

Região reúne 13 municípios e reforça importância econômica, social e ambiental do setor.

Gabriela Porto

A lei permite o uso oficial da denominação “Vale da Celulose” em documentos, sinalizações e comunicações institucionais do Estado e dos municípios. - Foto: Divulgação.
A lei permite o uso oficial da denominação “Vale da Celulose” em documentos, sinalizações e comunicações institucionais do Estado e dos municípios. - Foto: Divulgação.

O governo de Mato Grosso do Sul sancionou recentemente a lei que reconhece oficialmente a região formada por Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas como o “Vale da Celulose”.

A medida busca fortalecer a identidade regional, valorizando o papel estratégico desses municípios no cenário estadual e nacional. Segundo especialistas, a oficialização do Vale da Celulose não é apenas simbólica: ela cria uma estrutura de referência para políticas públicas, investimentos privados e desenvolvimento sustentável, consolidando a região como polo industrial e logístico de destaque.

A força econômica do Vale da Celulose

A região é responsável por uma parcela significativa da economia do Estado, concentrando grande parte da produção de celulose, setor que lidera as exportações de Mato Grosso do Sul. Em 2025, o Estado registrou recorde histórico de exportações, com US$ 10,7 bilhões (aproximadamente R$ 53,5 bilhões), sendo Três Lagoas responsável por cerca de 19,68% desse total.

Outros municípios do Vale também contribuem de forma expressiva para a pauta exportadora estadual, especialmente Ribas do Rio Pardo, Cassilândia e Aparecida do Taboado, cujas indústrias florestais e de papel e celulose ampliam a capacidade produtiva da região.

O impacto econômico vai além da celulose: o Vale também movimenta transporte, logística, energia e serviços, criando um ecossistema industrial integrado que fortalece a economia regional e gera empregos diretos e indiretos.

Impactos sociais e ambientais

A oficialização do Vale da Celulose reforça ainda os aspectos sociais e ambientais da região. A indústria florestal contribui para o desenvolvimento local, oferecendo capacitação profissional, qualificação técnica e oportunidades de emprego para milhares de moradores.

Notícias Relacionadas

Além disso, grandes empresas do setor têm implementado práticas de sustentabilidade, como manejo florestal responsável, monitoramento ambiental e projetos de preservação de áreas naturais, alinhando crescimento econômico com responsabilidade socioambiental.

Para o governo estadual, o reconhecimento oficial é uma ferramenta estratégica para planejar o crescimento da região de forma equilibrada, integrando produção, exportação e preservação ambiental, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Oportunidades e futuro estratégico

Com a lei em vigor, os 13 municípios passam a integrar um polo estruturado, capaz de receber incentivos fiscais, programas de capacitação e investimentos em infraestrutura logística, portuária e de transporte. Essa estruturação é fundamental para que a região continue atraindo investimentos privados e consolidando sua posição competitiva no mercado nacional e internacional.

Especialistas destacam que a oficialização do Vale da Celulose também fortalece a identidade territorial e cultural da região, permitindo que projetos de desenvolvimento local, inovação industrial e parcerias público-privadas sejam mais eficazes, beneficiando tanto a população quanto o setor produtivo.

Relevância nacional e internacional

O Vale da Celulose não é apenas estratégico para Mato Grosso do Sul: ele se insere como polo de referência nacional na produção de celulose e produtos florestais. Com infraestrutura moderna, mão de obra qualificada e logística eficiente, a região se torna mais competitiva para o mercado internacional, contribuindo para o crescimento das exportações brasileiras e fortalecendo a balança comercial do país.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos