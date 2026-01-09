Lei oficializa “Vale da Celulose” em Mato Grosso do Sul

O governo de Mato Grosso do Sul sancionou recentemente a lei que reconhece oficialmente a região formada por Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas como o “Vale da Celulose”.

A medida busca fortalecer a identidade regional, valorizando o papel estratégico desses municípios no cenário estadual e nacional. Segundo especialistas, a oficialização do Vale da Celulose não é apenas simbólica: ela cria uma estrutura de referência para políticas públicas, investimentos privados e desenvolvimento sustentável, consolidando a região como polo industrial e logístico de destaque.

A força econômica do Vale da Celulose

A região é responsável por uma parcela significativa da economia do Estado, concentrando grande parte da produção de celulose, setor que lidera as exportações de Mato Grosso do Sul. Em 2025, o Estado registrou recorde histórico de exportações, com US$ 10,7 bilhões (aproximadamente R$ 53,5 bilhões), sendo Três Lagoas responsável por cerca de 19,68% desse total.

Outros municípios do Vale também contribuem de forma expressiva para a pauta exportadora estadual, especialmente Ribas do Rio Pardo, Cassilândia e Aparecida do Taboado, cujas indústrias florestais e de papel e celulose ampliam a capacidade produtiva da região.

O impacto econômico vai além da celulose: o Vale também movimenta transporte, logística, energia e serviços, criando um ecossistema industrial integrado que fortalece a economia regional e gera empregos diretos e indiretos.

Impactos sociais e ambientais

A oficialização do Vale da Celulose reforça ainda os aspectos sociais e ambientais da região. A indústria florestal contribui para o desenvolvimento local, oferecendo capacitação profissional, qualificação técnica e oportunidades de emprego para milhares de moradores.