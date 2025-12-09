Veículos de Comunicação
OBRAS ESTRUTURANTES

Licitação prevê ponte de concreto sobre o Rio Anhanduí entre Campo Grande e Nova Alvorada

Licitação prevê ponte de concreto sobre o Rio Anhanduí entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul. Leia os detalhes!

Adriano Hany

Vista de ponte de concreto sobre rio de médio porte em área rural entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul
Licitação prevê construção de ponte de concreto de 70 metros sobre o Rio Anhanduí na divisa entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul.

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou uma licitação para construir uma nova ponte de concreto sobre o Rio Anhanduí. O aviso foi publicado nesta terça-feira (9) e prevê investimento estimado em R$ 4.951.230,72. A estrutura será erguida na rodovia municipal CG-342, exatamente na divisa entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, em um trecho usado para ligação entre propriedades rurais e áreas de produção.

De acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 139/2025, a ponte terá 70 metros de extensão e 6 metros de largura. Com essas dimensões, a travessia deverá comportar a passagem de veículos de carga e de automóveis de forma mais segura e contínua. Hoje, quem utiliza o trecho depende de estruturas mais antigas ou de rotas alternativas, o que aumenta o tempo de deslocamento e pode trazer riscos em períodos de chuva.

O modelo adotado é o de contratação integrada. Nesse formato, a mesma empresa fica responsável pela elaboração do projeto básico, pela preparação do projeto executivo de engenharia e, depois, pela execução da obra. Assim, o processo concentra as etapas em um único contrato e reduz a necessidade de licitações separadas para projeto e construção. Além disso, o edital define critérios técnicos e econômicos que as empresas interessadas precisam atender para disputar a obra.

Detalhes da Licitação e Execução da Obra

A sessão de abertura das propostas está marcada para o dia 18 de março de 2026, às 8h30. A partir desse horário, ocorre a análise inicial dos documentos e, em seguida, a disputa de preços entre as empresas habilitadas. O modo de disputa é eletrônico, com lances apresentados em sistema on-line. Dessa maneira, a concorrência acontece em ambiente digital, com registro dos valores ofertados e das etapas do processo.

Os detalhes sobre prazos, exigências de qualificação técnica, garantias e demais condições estão descritos no edital completo. O documento está disponível no site da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas, onde também constam os anexos com informações sobre o local da obra, especificações da ponte e normas de execução. As empresas interessadas precisam consultar esse material antes de preparar as propostas.

Impacto da Nova Ponte

A construção da nova ponte sobre o Rio Anhanduí tende a alterar o fluxo de veículos entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul nesse ponto da CG-342. Além disso, a obra pode influenciar o escoamento da produção e o acesso de moradores que dependem da rota para deslocamentos diários, serviços e transporte de mercadorias.

