Mãe morre e filha grávida perde bebê em acidente de moto grave na Capital

Um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (6) deixou uma mulher morta e sua filha em estado crítico, em Campo Grande. A colisão envolveu a motocicleta com as vítimas e um veículo de passeio, na Rua Rouxinol, bairro Tiradentes, região leste da Capital. A dinâmica foi registrada por uma câmera de segurança nas proximidades.

As imagens mostram o momento em que a moto é atingida por um carro que seguia pela via preferencial. A motociclista, Patrícia Helena Lopes, e a filha que estava na garupa, foram violentamente arremessadas ao solo com o impacto. O veículo envolvido ainda colidiu contra um poste logo após o choque.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro. Patrícia, condutora da moto, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada após ser levada para a Santa Casa. Já a filha, que estava grávida, sofreu ferimentos graves e perdeu o bebê. Ela passou por cirurgia de emergência e permanece internada em estado grave na unidade.

A Polícia de Trânsito esteve no local e isolou a área para realização da perícia. Apesar da colisão dupla com a moto e em seguida com um posto no local, o motorista do veículo não teve ferimentos graves e foi protegido após acionamento do air bag.