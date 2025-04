Mais de 12 mil contribuintes já declararam Imposto de Renda em Três Lagoas

Em Três Lagoas, 12.200 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 já foram entregues à Receita Federal até às 16h30 desta terça-feira (8). O número representa cerca de 22,8% do total esperado para Mato Grosso do Sul neste ano.

De acordo com a Receita, a estimativa é de que 672 mil contribuintes em todo o estado façam a entrega até o prazo final, em 30 de maio. Em Campo Grande, 57.700 declarações já foram recebidas, seguida por Dourados (13.605), Corumbá (7.100) e Ponta Porã (4.100).

O delegado adjunto da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Henry Tamashiro de Oliveira, reforça a importância de não deixar para a última hora. “A partir de segunda-feira [17 de março], os contribuintes já puderam iniciar o envio. O ideal é se antecipar para corrigir possíveis erros a tempo”, alertou.

Ele explica que, além do programa tradicional, disponível para download, a Receita vem incentivando o uso da declaração online por meio do portal e-CAC. “É uma ferramenta que deve se tornar a principal forma de entrega nos próximos anos”, destacou.

Atenção às novidades e aos cuidados

Entre as novidades deste ano está a atualização da tabela do IR, que isenta contribuintes com rendimentos de até R$ 33.888 em 2024. No entanto, Tamashiro lembra que é preciso observar outros critérios de obrigatoriedade, como rendimentos no exterior ou patrimônio acima dos limites legais.

O contador Felipe Gonçalves recomenda o uso da declaração pré-preenchida, feita por meio da conta Gov.br. “Essa opção reduz bastante as chances de erro, porque importa automaticamente os dados informados pelas fontes pagadoras”, explicou.

Para evitar a malha fina, o contador reforça que a principal causa de problemas é a divergência de rendimentos. “Se o que o contribuinte declara não bate com o que a empresa informou, a Receita detecta e trava a declaração”, disse. Outro fator comum são despesas médicas e educacionais elevadas, que precisam estar bem documentadas.

Felipe ainda orienta que a declaração não seja deixada para o fim do prazo. “Declarar cedo permite ver se há pendências e fazer correções com tranquilidade. São permitidas até cinco retificações, se necessário”, lembrou.

Prazo segue até o final de maio

O envio da declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024, pode ser feito até 30 de maio. Quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.