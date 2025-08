Mais de 190 mil alunos voltam às aulas em MS, nesta terça

Nesta terça-feira (5), mais de 190 mil alunos da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul retornaram às atividades escolares presenciais após o recesso do meio do ano.

As aulas são retomadas em 350 escolas espalhadas pelo Estado, com o apoio de cerca de 30 mil servidores da educação, entre professores, coordenadores, gestores e equipes de apoio.

Para preparar o início do segundo semestre letivo, a Secretaria de Estado de Educação (SED) promoveu, desde a última sexta-feira (2), a jornada formativa com a participação de educadores de toda a rede. O tema deste semestre foi: “Acompanhamento contínuo da aprendizagem: foco nas habilidades essenciais de Língua Portuguesa e Matemática na prática interdisciplinar”.

De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, o foco dos próximos meses estará nas avaliações de larga escala, tanto do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em nível federal, quanto nas avaliações estaduais. Além disso, o trabalho nas escolas deve incentivar a participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A jornada pedagógica é uma das estratégias para alinhar as práticas escolares com os objetivos educacionais do Estado, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem e oferecendo suporte contínuo aos profissionais da educação.