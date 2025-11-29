Mais de 45 mil pacientes deixam de comparecer às consultas em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas enfrenta um problema crescente com o absenteísmo, situação que compromete diretamente o funcionamento da rede pública. Isso ocorre quando pacientes que agendaram consultas, exames, procedimentos ou foram encaminhados pelo SISREG – Sistema de Regulação – simplesmente não comparecem, gerando lacunas que afetam toda a cadeia assistencial e prejudicam o fluxo de atendimento.



De acordo com dados divulgados pela administração municipal, 45.262 pacientes que agendaram atendimentos entre janeiro e agosto de 2025, não compareceram e nem apresentaram qualquer justificativa formal. Esse número expressivo evidencia a dimensão do problema e reforça a necessidade de ampliar estratégias de conscientização e prevenção, de modo a garantir maior eficiência e aproveitamento dos recursos disponíveis.



Mamografias, ultrassonografias e endoscopias estão entre os procedimentos com maior índice de ausência. Em outubro, por exemplo, durante a campanha do Outubro Rosa, foram disponibilizadas quase 400 vagas, mas apenas 224 pacientes concluíram efetivamente o atendimento, desperdiçando oportunidades importantes e diagnósticos de prevenção e cuidado.



A falta dos pacientes gera impactos graves, pois equipes ficam ociosas e outros usuários deixam de ser atendidos, atrasando tratamentos e aumentando a sobrecarga sobre o sistema. Michela Sostena, coordenadora do Centro Odontológico, explica que cerca de 40% dos pacientes agendados não comparece, comprometendo o cronograma estabelecido e gerando atrasos significativos. Ela destaca que, mesmo com segunda ou terceira oportunidade, muitos acabam reiniciando o processo, especialmente em tratamentos de maior complexidade, como o de canal, em que qualquer ausência pode resultar em retorno à fila de espera.