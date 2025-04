Mais de 7 toneladas de maconha são apreendidas na fronteira de MS com Paraguai

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após agredir esposa, homem é amarrado em placa de trânsito

Após agredir a esposa, um homem de 47 anos foi amarrado por populares em uma placa de “pare” até a chegada da Polícia Militar. Fato aconteceu na região do bairro Canaã I, em Dourados. De acordo com as informações policiais, o casal teve uma discussão, momento em que o homem desferiu socos e chutes contra […]