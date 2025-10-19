Mamógrafo 3D reforça diagnóstico e prevenção no Hospital Alfredo Abrão

É nesse contexto que o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, tem se destacado pela ampliação dos serviços de prevenção e diagnóstico. A instituição incorporou recentemente um mamógrafo 3D de última geração, capaz de oferecer imagens mais precisas e reduzir falsos positivos. A novidade, segundo a presidente Sueli Lopes Telles, tem contribuído para o aumento da procura durante a campanha do Outubro Rosa, que neste ano ampliou o público-alvo para mulheres de 40 a 74 anos.

Mesmo diante desses fatores de risco, a adesão aos exames de rastreamento tem oscilado. De 2020 a 2024, o número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em mulheres de 50 a 69 anos cresceu de 13.279 para 31.450, mas o alcance ainda está longe de abranger toda a população feminina. Em 2024, 59,3% dos exames feitos no Estado se concentraram nessa faixa etária, enquanto apenas 0,9% foram em mulheres de 35 a 39 anos e 2,2% em idosas acima de 70.

A baixa prática de atividade física também é um desafio. Apenas 28,2% das mulheres sul-mato-grossenses cumprem o nível recomendado de exercícios semanais — 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos em ritmo vigoroso —, número inferior à média ideal para reduzir o risco de câncer e outras doenças crônicas.

Fatores de risco relacionados ao estilo de vida agravam o cenário. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/2019), 59,3% das mulheres de Mato Grosso do Sul apresentavam excesso de peso — o quarto maior percentual do país. O acúmulo de gordura corporal está associado a alterações hormonais e processos inflamatórios que favorecem o surgimento de tumores. Além disso, 25,2% das mulheres do Estado declararam consumir bebidas alcoólicas uma vez ou mais por mês, taxa que coloca Mato Grosso do Sul em terceiro lugar nacional nesse indicador.

Os dados também mostram que, apesar dos avanços tecnológicos e da ampla divulgação de campanhas, a prevenção ainda enfrenta barreiras. Em 2023, apenas 22,49% das mulheres sul-mato-grossenses na faixa etária recomendada realizaram a mamografia — índice muito abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde, que estabelece cobertura mínima de 70% entre 50 e 69 anos. No mesmo ano, o Estado registrou 265 mortes por câncer de mama.

O mês de outubro costuma intensificar as ações de combate ao câncer de mama, mas ainda assim muitas mulheres deixam de realizar a mamografia. O que explica essa resistência, mesmo com tantas campanhas e informações disponíveis?

Sueli Telles - Outubro é um mês de conscientização mesmo, é aquele momento de parar e pensar: “Será que eu fiz meu exame?”. Mesmo pessoas que têm convênio muitas vezes não vão fazer. O hospital investe em prevenção não só em outubro, mas também em novembro. A gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas.

Neste ano, o hospital apresentou uma novidade: ampliamos a faixa etária para 40 a 74 anos, porque temos visto casos também em pessoas idosas. E a campanha está sendo um sucesso, estamos atingindo as metas todos os dias. Acredito que o novo mamógrafo também ajudou nisso. Mesmo assim, muitas mulheres ainda têm tabu em relação à mamografia. É importante lembrar do autoexame: se tocar, observar se há algo estranho. Diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

A senhora citou que o novo mamógrafo tem contribuído para o sucesso da campanha. Que tipo de inovação esse equipamento trouxe e de que forma ele tem ajudado no diagnóstico e no atendimento às pacientes?

Sueli Telles - O hospital tem investido em equipamentos de última geração. Fizemos isso recentemente com o acelerador, e agora com o novo mamógrafo 3D, que oferece mais precisão e comodidade para a paciente. Acredito que é o primeiro desse tipo no Estado — talvez nem as clínicas particulares tenham ainda. A precisão dele é incrível e ajuda a reduzir falsos positivos, trazendo mais segurança tanto para o paciente quanto para a equipe médica.

Quantos exames estão sendo feitos por dia neste mês?

Sueli Telles - A meta era 80 por dia, mas já tivemos dias com 100 ou 110. Não deixamos nenhuma mulher voltar pra casa sem fazer o exame. Até sexta-feira passada, já tínhamos atingido 800 mamografias. Para se ter uma ideia, só este ano o hospital realizou 123 cirurgias de câncer de mama, 5.262 quimioterapias e 153 radioterapias. É muito importante que as mulheres se conscientizem: quanto mais cedo fizer o exame, maiores são as chances de cura.

O hospital recebe repasses públicos para realizar exames, mas a gente sabe que o valor nunca cobre tudo. Essa também é a realidade do Hospital Alfredo Abrão?

Sueli Telles - Sim. Temos déficit mensal porque o custo real é bem maior do que o valor pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por exemplo, o SUS paga R$ 264 por uma ressonância, mas o hospital precisa pagar R$ 550 quando faz por meio de empresa terceirizada. Isso gera déficit.

Nas tomografias, temos contrato para 960 exames, mas realizamos 1.300. Só de mamografias, fora a campanha, fazemos 460 por mês — e agora serão mais 1.760 neste outubro. Nossa fila de tomografia, por exemplo, já está para dezembro.

E como o hospital equilibra as contas diante desse déficit?

Sueli Telles - É difícil. Em 2023, o déficit mensal era de R$ 777 mil. O governo do Estado fez um aporte de R$ 500 mil no fim do ano, o que ajudou, mas o custo da oncologia é alto e o déficit continua aumentando. Estamos em diálogo com o Estado e o município para tentar reforçar o apoio. Muitas vezes precisamos escolher quem pagar — um mês quitamos um fornecedor, no outro deixamos outro para trás, equilibrando as contas como dá. Além disso, o telemarketing arrecada pouco, entre R$ 190 mil e R$ 250 mil em doações. E, curiosamente, quem mais doa são as pessoas com menos recursos, aquelas que ajudam com R$ 10, R$ 20.

E pra quem quiser fazer o exame, como funciona?

Sueli Telles - É só ir até o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, na Rua Marechal Rondon, bem no centro de Campo Grande, a partir das 6h da manhã, até o dia 31. Estamos realizando mamografias de segunda a sábado. São 80 senhas por dia, mas, se precisar, fazemos mais. O atendimento é para mulheres de 40 a 74 anos, mas, se houver histórico familiar de câncer precoce, também atendemos a partir dos 30, 32 ou 35 anos.

Não há preparo especial. Basta levar CPF, RG e cartão do SUS. E o mais importante: compartilhe essa informação. Fale com as vizinhas, amigas, colegas. O exame é rápido e pode salvar vidas.

O hospital vem expandindo a estrutura nos últimos anos. O que há de novo nesse sentido?

Sueli Telles - O hospital tem avançado muito. Quando falamos da última vez, tínhamos inaugurado 32 leitos; agora já são 64. Oferecemos atendimento SUS com qualidade de hospital particular — e isso é possível. Também já compramos um novo acelerador linear, que está em fase de fabricação. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez.