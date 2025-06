Ponte Hélio Serejo passa por manutenção noturna a partir de 12 de junho, anuncia DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciará no próximo 12 de junho os serviços de manutenção preventiva na Ponte Hélio Serejo – também conhecida como Ponte Maurício Joppert. Ela está localizada na BR-267/MS, sobre o Rio Paraná, entre Bataguassu (MS) e Presidente Epitácio (SP).

Com 2,5 quilômetros de extensão, a estrutura é considerada estratégica para a ligação entre os principais centros econômicos do país. Além disso, integra o corredor da Rota Bioceânica. A intervenção busca garantir a segurança e durabilidade da ponte. Será realizada em período noturno, de segunda a sexta-feira, para minimizar os impactos no tráfego durante o dia.

Interdições e desvio alternativo

A operação prevê a elevação da ponte para substituição dos aparelhos de apoio, além de remoção de detritos, limpeza, e reparos em pontos danificados. Durante a execução, o tráfego será interrompido nos seguintes horários:

Das 22h às 00h – Interdição total para início das atividades

– Interdição total para início das atividades Das 00h às 01h – Liberação temporária do tráfego

– Liberação temporária do tráfego Das 01h às 04h – Nova interdição total para continuidade dos trabalhos

O tráfego normal será retomado durante o dia. Como alternativa, os motoristas poderão optar pelo desvio pela rota: Bataguassu – Brasilândia – Paulicéia – Presidente Venceslau.

Conectividade regional e impacto econômico

A conclusão das obras, prevista para 12 de agosto de 2025, deve fortalecer a infraestrutura logística entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O objetivo é promover o escoamento de mercadorias e a circulação de pessoas. Segundo o DNIT, a manutenção faz parte dos investimentos estratégicos do Governo Federal em infraestrutura e desenvolvimento regional.

A ponte é considerada uma obra de arte especial (OAE). Além disso, desempenha papel fundamental na integração econômica entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.