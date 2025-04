Mapeamento revela aumento dos casos de dengue e Chikungunya em áreas rurais de MS

Mapeamento da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) revela aumento nos casos de dengue e Chikungunya nas áreas rurais do estado. O levantamento tem como objetivo identificar os focos de transmissão, permitindo que as equipes de saúde municipais desenvolvam e implementem medidas de controle mais eficazes e direcionadas, adaptadas às características de cada localidade.

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) apontou que os casos de dengue estão presentes em 19 assentamentos, 17 aldeias e 130 fazendas e sítios. Esses dados demonstram a ampla distribuição dos focos nas áreas rurais, destacando a complexidade de se realizar um controle eficaz em regiões com essa dimensão.

De acordo com o diagnóstico, os maiores números de casos confirmados de dengue na área rural foram registrados nos municípios de Miranda (53), Aquidauana (19), Sete Quedas (11), Chapadão do Sul (8), Aparecida do Taboado (8), Paraíso das Águas (7), Ribas do Rio Pardo (6), Paranaíba (5), Brasilândia (5), Itaquiraí (5), Pedro Gomes (3), Terenos (3), Três Lagoas (3), Maracaju (3), Santa Rita do Pardo (2), Cassilândia (2), Japorã (2), Figueirão (1), Costa Rica (1), Água Clara (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Porto Murtinho (1), Rio Brilhante (1), Nova Andradina (1), Angélica (1), Ponta Porã (1), Antônio João (1), Fátima do Sul (1), Vicentina (1), Taquarussu (1), Caarapó (1), Aral Moreira (1), Coronel Sapucaia (1), Paranhos (1) e Eldorado (1). Em Miranda e Aquidauana, a maioria dos casos está concentrada em aldeias indígenas, o que exige um olhar atento para a situação dessas comunidades.

Chikungunya na área rural

Em relação à Chikungunya, os municípios com maior número de casos confirmados na área rural são Maracaju (19), Tacuru (8), Dois Irmãos do Buriti (7), Bonito (6) e Pedro Gomes (5).

No município de Maracaju, 22,6% dos casos notificados foram positivos para a doença. Foram confirmados ainda casos da doença na zona rural de Sonora (1), Paranaíba (2), Ponta Porã (1), Dourados (1), Vicentina (1), Amambai (1) e Itaquiraí (1). Além disso, foi registrado um óbito por Chikungunya, ocorrido na zona rural de Dois Irmãos do Buriti.