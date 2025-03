Massa de ar frio derruba temperaturas em MS em abril

Na primeira quinzena de abril, três massas de ar frio de origem polar devem influenciar áreas do Brasil. Porém, apenas a segunda e a terceira atingem Mato Grosso do Sul de forma mais notável, sendo a última massa de ar frio a mais forte no estado.

As informações são do Climatempo, que fez uma estimativa dos valores de temperatura mínima para a segunda e a terceira massa de ar frio. São estimativas iniciais que serão reavaliadas e atualizadas com o avanço do ar frio no país.

A segunda massa de ar frio – a primeira que atinge Mato Grosso do Sul – terá início no dia 5 de abril e seguirá até 9 de abril, com intensidade fraca a moderada. A região fronteiriça de Mato Grosso do Sul com o Paraguai terá um leve resfriamento, enquanto as temperaturas mínimas registradas em Campo Grande variarão de 19°C a 20°C.

A terceira massa de ar frio será mais intensa e atingirá as regiões Centro-Oeste e Sul do estado, provocando uma queda moderada a forte nas temperaturas durante o período entre 12 e 16 de abril. Na Capital sul mato-grossense, as temperaturas mínimas variarão de 12°C a 14°C.

O Climatempo prevê um recorde de temperaturas mínimas registradas este ano em Campo Grande durante a terceira e última massa de ar frio.