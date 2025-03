Mato Grosso do Sul bate recorde de etanol e avança na descarbonização

Produção histórica e etanol de milho impulsionam bioenergia no estado

Mato Grosso do Sul alcançou uma produção histórica de 4,2 bilhões de litros de etanol na safra 2024/25, consolidando-se como o quarto maior produtor do país.

Os números, divulgados pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul) na abertura da Expocanas 2025, em Nova Alvorada do Sul, nesta terça-feira (25), mostram um salto de 10% em relação à safra anterior, mesmo com a moagem de cana caindo 5,1%, totalizando 48,5 milhões de toneladas.

O destaque foi o etanol de milho, que já responde por 37% do volume produzido, dividindo espaço com a cana-de-açúcar nas 22 usinas que geram cerca de 30 mil empregos diretos no estado.

O avanço na bioenergia reflete o esforço de descarbonização do setor, alinhado ao projeto Carbono Neutro 2030 do governo estadual. Todas as usinas em operação têm certificação no RenovaBio, programa que mediu uma redução de 13,7 milhões de toneladas de CO2 entre 2020 e 2024 – o equivalente a plantar 89 milhões de árvores.

“Estamos na vanguarda da sustentabilidade e da produção”, afirmou Amaury Pekelman, presidente da Biosul.

A Expocanas conta com a presença de autoridades como o secretário Jaime Verruck, representando o governador Eduardo Riedel e reúne fornecedores de cana, milho, soja e sorgo, além de indústrias, laboratórios e centros de pesquisa.



O governador Eduardo Riedel confirmou sua presença nesta quarta-feira (26). O evento espera espera atrair 8 mil pessoas para discutir tecnologia e práticas sustentáveis.

Apesar da queda na cana, o açúcar manteve estabilidade, com 2 milhões de toneladas produzidas – um leve aumento de 0,1%.