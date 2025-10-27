Veículos de Comunicação
Cinco Meses Sem Salário

Médicos da Santa Casa protestam contra falta de pagamentos em Campo Grande

Sindicato cobra um plano imediato para quitação de dívida acumulada

Karina Anunciato

Os atendimentos de urgência e emergência não serão interrompidos durante o protesto (Foto: Reprodução/ Santa Casa)
Os atendimentos de urgência e emergência não serão interrompidos durante o protesto (Foto: Reprodução/ Santa Casa)

Os médicos que prestam serviços à Santa Casa de Campo Grande como Pessoas Jurídicas (PJs) decidiram protestar nesta segunda-feira, 27 de outubro, contra o atraso de cinco meses no pagamento dos honorários. O movimento, que será pacífico, tem o apoio do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS).

Mesmo com a falta de pagamento, a categoria reforça o compromisso ético com a população. Por decisão dos profissionais, os atendimentos de urgência e emergência não serão interrompidos durante o protesto.

O SinMed/MS cobra da administração da Santa Casa e das autoridades competentes um plano imediato para quitação da dívida acumulada.

O presidente do sindicato, Marcelo Santana Silveira, classificou a situação como inaceitável.

“Cinco meses de trabalho sem remuneração é uma afronta direta à dignidade profissional. Esses médicos estão exigindo o que lhes é devido por um serviço essencial e de alta complexidade”, declarou.

Santana também afirmou que a responsabilidade é da gestão hospitalar e cobrou uma resposta urgente. “A responsabilidade contratual e moral é da Santa Casa. Exigimos uma solução imediata para garantir a continuidade dos serviços e o respeito aos profissionais que sustentam a maior unidade hospitalar de Mato Grosso do Sul”.

Nós perguntamos a Santa Casa de Campo Grande se há um prazo para o pagamento dos profissionais, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno.

