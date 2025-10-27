Médicos da Santa Casa protestam contra falta de pagamentos em Campo Grande

Os médicos que prestam serviços à Santa Casa de Campo Grande como Pessoas Jurídicas (PJs) decidiram protestar nesta segunda-feira, 27 de outubro, contra o atraso de cinco meses no pagamento dos honorários. O movimento, que será pacífico, tem o apoio do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS).

Mesmo com a falta de pagamento, a categoria reforça o compromisso ético com a população. Por decisão dos profissionais, os atendimentos de urgência e emergência não serão interrompidos durante o protesto.

O SinMed/MS cobra da administração da Santa Casa e das autoridades competentes um plano imediato para quitação da dívida acumulada.

O presidente do sindicato, Marcelo Santana Silveira, classificou a situação como inaceitável.

“Cinco meses de trabalho sem remuneração é uma afronta direta à dignidade profissional. Esses médicos estão exigindo o que lhes é devido por um serviço essencial e de alta complexidade”, declarou.

Santana também afirmou que a responsabilidade é da gestão hospitalar e cobrou uma resposta urgente. “A responsabilidade contratual e moral é da Santa Casa. Exigimos uma solução imediata para garantir a continuidade dos serviços e o respeito aos profissionais que sustentam a maior unidade hospitalar de Mato Grosso do Sul”.

Nós perguntamos a Santa Casa de Campo Grande se há um prazo para o pagamento dos profissionais, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno.