Missa de Finados será realizada neste domingo no Cemitério Municipal de Paranaíba

O Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), em Paranaíba, será marcado pela Missa de Finados, que acontecerá às 7h, no Cemitério Municipal. O ofício religioso será conduzido pelo pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Wagner Antônio Quim.
Durante a semana, o cemitério funcionou em horário especial, das 5h às 18h30, permitindo que familiares realizassem a limpeza e os preparativos para a visitação.
O diretor de Obras da Prefeitura Municipal de Paranaíba, Paulo Assis, informou que a pintura e lavagem dos túmulos estão permitidas até este sábado (1º). Para facilitar o trabalho, a prefeitura disponibilizou um caminhão-pipa com água.
A equipe de manutenção pede a colaboração dos visitantes para manter o ambiente limpo e organizado. A orientação é que levem sacolas plásticas e descartem o lixo nas lixeiras distribuídas pelo local.