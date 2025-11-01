Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Missa de Finados será realizada neste domingo no Cemitério Municipal de Paranaíba

Celebração está marcada para as 7h da manhã e será presidida pelo padre Wagner Antônio Quim, da Paróquia Santo Antônio.

Roberto Chamorro

O Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), em Paranaíba, será marcado pela Missa de Finados, que acontecerá às 7h, no Cemitério Municipal. O ofício religioso será conduzido pelo pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Wagner Antônio Quim.

Durante a semana, o cemitério funcionou em horário especial, das 5h às 18h30, permitindo que familiares realizassem a limpeza e os preparativos para a visitação.

Notícias Relacionadas

O diretor de Obras da Prefeitura Municipal de Paranaíba, Paulo Assis, informou que a pintura e lavagem dos túmulos estão permitidas até este sábado (1º). Para facilitar o trabalho, a prefeitura disponibilizou um caminhão-pipa com água.

A equipe de manutenção pede a colaboração dos visitantes para manter o ambiente limpo e organizado. A orientação é que levem sacolas plásticas e descartem o lixo nas lixeiras distribuídas pelo local.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O entrevistado de hoje foi Emerson Melgarejo, diretor executivo, franqueado da empresa Monteo Investimentos. (Reprodução)

Entrevista

Conheça mais sobre planejamento financeiro com a Monteo Investimentos

O entrevistado do quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira (31), foi Emerson Melgarejo, diretor executivo, franqueado da empresa Monteo Investimentos. Ele falou sobre investimentos e da importância do planejamento. “O planejamento é importantíssimo. Culturalmente, nós brasileiros não temos educação financeira em nenhuma fase da nossa vida. Então é um grande desafio. A minha indicação é […]