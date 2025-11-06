Veículos de Comunicação
Início RCN 67

Entrevista

Moper Materiais de Construção comemora 40 anos em Dourados

Kátia Kuratone

Moacir Pereira e Rodrigo Pereira, proprietários da Moper (Foto: Raíssa Vitória)
Os entrevistados do quadro Vitrine de Negócios desta quinta-feira (6) foram os empresários, Moacir Pereira e Rodrigo Pereira, proprietários da Moper Materiais de Construção, empresa com 40 anos em Dourados.

“É uma honra estar aqui e é muito bom contar a nossa pequena grande história, são 40 anos e é um prazer muito grande para nós. Comecei com 27 anos e construí a minha família junto com com a empresa. Eles me acompanharam e hoje, o Rodrigo, meu filho já está há 20 anos trabalhando com a gente, é uma satisfação muito grande”, destacou Moacir.

História

A Moper começou em 1985 com uma pequena loja. Em 1987, mudamos para a Rua Hayel Bon Faker alteramos o nome para Moper Pisos e Azulejos. Hoje, 40 anos depois, a Moper Revest e a Moper Concept atende Dourados e região, além de um franquiado em Bonito. “Somos especialistas em materiais de acabamento e nos tornamos uma das lojas mais tradicionais de Dourados e região”, destaca.

Confira a entrevista na íntegra:

