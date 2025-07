Morador do Vila Haro acorda com ladrão dentro de casa e corre atrás do criminoso

Houve um confronto rápido e o morador conseguiu impedir o furto do aparelho, que foi deixado pelo ladrão que fugiu na bicicleta elétrica furtada da casa.

No domingo (27), outro furto foi registrado por câmeras de segurança, mas dessa vez foi de um comércio no bairro Vila Piloto, também em Três Lagoas. As imagens mostram a ação do suspeito, mas até o momento não foi possível identificar o que foi levado.

A Polícia Civil deve investigar os casos. Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima à polícia.

Furto flagrado nesta segunda-feira no bairro Vila Haro.