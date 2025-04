Moradores do JK chamam Polícia Militar para vizinho 'barulhento'

Um homem de 27 anos precisou ser levado para uma delegacia, após perturbar a vizinhança com som alto, na tarde de domingo (20), na Viela 1, no bairro JK.

O caso aconteceu no período da tarde, após diversos vizinhos do suspeito, realizarem denúncias pelo 190, as reclamações incluíam som estridente e a algazarra que perdurava desde o inicio da manhã. Um dos reclamantes, se prontificou a levar o caso para a justiça e disse que aguardaria uma viatura de Polícia Militar no local.