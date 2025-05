Motociclista de 26 anos fica em estado grave após acidente em Ivinhema

Um jovem de 26 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e um carro. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (23), no cruzamento das avenidas Brasil e Ronaldo Padovan Branquinho, em Ivinhema, município a 291 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG Fan 160 e um Fiat Strada, ambos com placas do padrão Mercosul. Com a força do impacto, o motociclista sofreu fraturas no fêmur, no braço e no antebraço esquerdo.

A vítima foi atendida no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Ela foi encaminhada com urgência ao Hospital Municipal de Ivinhema, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. O estado de saúde dele é considerado grave.

O motorista do carro, um homem de 59 anos, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local e prestou assistência à vítima enquanto aguardava os procedimentos das autoridades.

Investigação do Acidente

A Polícia Militar esteve presente na cena do acidente para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para apurar responsabilidades.

O trecho onde o acidente aconteceu é movimentado e já foi palco de outras colisões. Isso reacende a discussão sobre a necessidade de medidas de segurança viária na região.