Motociclista fica gravemente ferido em acidente na avenida Filinto Müller, em Três Lagoa

Um grave acidente foi registrado na noite de domingo (27), no cruzamento da avenida Filinto Müller com a rua Ângelo Melão, no Jardim Morumbi, em Três Lagoas (MS).

A colisão envolveu uma motocicleta e um carro modelo HB20.De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida Filinto Müller no sentido centro–shopping quando foi surpreendido por um veículo que cruzou a via repentinamente.

O HB20, que transitava pela rua Ângelo Melão, no sentido bairro Paranapungá–Jardim Dourados, teria fechado a frente da motocicleta, provocando uma colisão violenta na lateral do carro.