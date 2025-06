Motociclista morre após colidir contra carreta estacionada em Três Lagoas

Despedida

Morre o cavalo Ventania, símbolo da equoterapia da PMA em Dourados

A equipe da equoterapia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Dourados divulgou uma nota de pesar divulgando a morte do cavalo Ventania, símbolo da equoterapia realizada pela PMA em Dourados. Confira a nota na íntegra: Hoje é um dia de profunda tristeza para todos os envolvidos na equoterapia do 2º Batalhão de Polícia […]