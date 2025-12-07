Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

1º DO DIA

Motorista bate em carro estacionado tomba utilitário e latas de cervejas são localizadas no local

Trecho é mão dupla e Polícia Militar foi chamada e caso registrado na delegacia

Alfredo Neto

Antes da chegada da PM algumas latas de cerveja foram recolhidas por uma pessoa, mas fotografias auxiliaram a Polícia Civil a investigar o caso: Divulgação/24H News
Antes da chegada da PM algumas latas de cerveja foram recolhidas por uma pessoa, mas fotografias auxiliaram a Polícia Civil a investigar o caso: Divulgação/24H News

Na tarde deste sábado (06), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Um motorista ficou ferido após a caminhonete que conduzia tombar na via.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de uma Fiat Toro, de cor branca, trafegava no sentido Centro quando atingiu a traseira de um Hyundai HB20 que estava estacionado. Com a força da batida, o HB20 foi projetado contra um poste de iluminação, enquanto a caminhonete tombou logo em seguida.

O motorista da Fiat Toro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando ferimento na região do rosto. Ele estava consciente e orientado no momento do socorro e ficou sob cuidados médicos para avaliação.

Notícias Relacionadas

A rua permaneceu parcialmente interditada até a chegada do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, responsável pelos procedimentos de registro da ocorrência.

Sob o veículo tombado foram encontradas latas de cerveja já consumidas. O HB20 envolvido na colisão possui seguro.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos