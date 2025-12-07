Motorista bate em carro estacionado tomba utilitário e latas de cervejas são localizadas no local

Na tarde deste sábado (06), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Um motorista ficou ferido após a caminhonete que conduzia tombar na via.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de uma Fiat Toro, de cor branca, trafegava no sentido Centro quando atingiu a traseira de um Hyundai HB20 que estava estacionado. Com a força da batida, o HB20 foi projetado contra um poste de iluminação, enquanto a caminhonete tombou logo em seguida.

O motorista da Fiat Toro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando ferimento na região do rosto. Ele estava consciente e orientado no momento do socorro e ficou sob cuidados médicos para avaliação.