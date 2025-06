Motorista de S10 envolvida em colisão com SW4 na BR 158 morre cinco dias após acidente

Faleceu na manhã desta segunda-feira (16), aos 71 anos, João Batista de Lima, motorista da caminhonete GM S10 envolvida em um grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (11), na rodovia BR-158, entre as rotatórias do bairro Montanini e o acesso à MS-320, em Três Lagoas (MS).Na noite do acidente, João foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros, após ficar preso às ferragens.

Consciente e orientado, ele foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora por uma equipe do Samu. Segundo os socorristas, apesar do impacto, não foi necessário sedá-lo ou intubá-lo, sendo oferecido apenas suporte com máscara de oxigênio. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas. João conduzia a S10 no sentido Três Lagoas–Inocência, acompanhado da esposa.