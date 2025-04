Motorista morre ao bater carreta na MS-112

Mais um acidente fatal foi registrado nesta quinta-feira (3), em rodovias que cortam a região de Três lagoas (MS), desta vez, o acidente foi envolvendo duas carretas, na rodovia estadual MS-112.



O acidente foi no período da tarde, onde o motorista de uma carreta Volvo FH, teria colidido violentamente, contra a traseira de outra carreta, uma MAN, resultando na morte do motorista da carreta Volvo FH. A Polícia Rodoviária Militar, esta no local, auxiliando no registro da ocorrência.