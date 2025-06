Motorista perde controle após mal súbito e provoca colisão em série em Três Lagoas

Uma jovem de 22 anos causou um acidente envolvendo quatro veículos após passar mal enquanto dirigia, na noite de sábado (31), em Três Lagoas. O caso aconteceu na Avenida Rosário Congro, região central da cidade, e deixou um passageiro ferido.

De acordo com informações apuradas pelo site Rádio Caçula, a motorista conduzia um Chevrolet Corsa Classic no sentido centro, quando sofreu um mal súbito. Ao desmaiar, pressionou involuntariamente o acelerador, perdendo o controle da direção.

O primeiro impacto foi contra uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, que estava estacionada. Com a força da colisão, a caminhonete foi arremessada contra outro veículo parado, e na sequência, atingiu um Chevrolet Cruze, totalizando quatro veículos envolvidos na ocorrência.

Com o choque, o passageiro do Corsa Classic, um jovem de 21 anos, sofreu um corte na testa. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Auxiliadora para atendimento médico. O veículo conduzido pela jovem teve perda total e ficou com a parte frontal completamente destruída.

Investigação do Acidente em Três Lagoas

O Batalhão de Trânsito foi acionado e realizou os procedimentos de praxe no local. Será instaurada uma investigação para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.