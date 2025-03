Motorista sem CNH provoca acidente e moto tem perda total

Um acidente grave envolvendo uma moto de alta cilindrada e um carro deixou um homem ferido na noite deste domingo (9), na Avenida Clodoaldo Garcia, cruzamento com a Rua Sebastião dos Santos, no bairro Santos Dumont, na região sul de Três Lagoas (MS).

A vítima, o motociclista, pilotava uma moto BMW 1200 no sentido bairro quando o carro GM Corsa atravessou sua frente, provocando o acidente. O motorista do GM Corsa não é habilitado e estaria a caminho da igreja com a família.

O veículo GM seguia pela Rua Sebastião dos Santos, do bairro Santos Dumont, sentido Santa Terezinha, e, na tentativa de atravessar a avenida, acabou fechando o motociclista.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima, que apresentava suspeita de fraturas em um dos braços e em uma das pernas.