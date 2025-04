MP e município definem regras para bares e conveniências em Dourados

Previsão do Tempo

Frente fria avança e Inmet alerta para queda brusca de temperatura em Dourados nesta terça

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de declínio de temperatura para Dourados e região com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso iniciou nesta segunda (28) e vai até terça-feira (29) com previsão de queda na temperatura entre 3ºC e 5ºC. O Inmet também alerta para o risco do declínio causar […]