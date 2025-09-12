Veículos de Comunicação
Início RCN 67

INVESTIGAÇÃO

MP investiga falhas no abastecimento de água em loteamento rural de Terenos

Moradores relatam dificuldades frequentes e Ministério Público cobra soluções para garantir fornecimento adequado

Duda Schindler

Inquérito é conduzido pelo MPMS - Foto: Reprodução/ MPMS
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar problemas no abastecimento de água no Loteamento Chácara Novo Horizonte, na zona rural de Terenos. A medida foi tomada após denúncia de um morador, que relatou dificuldades enfrentadas pelas famílias, principalmente nos fins de semana, quando a demanda aumenta.

De acordo com o relato, a empresa responsável pelo loteamento chegou a adotar medidas emergenciais, como o aprofundamento do poço artesiano e a instalação de hidrômetros, mas as ações não resolveram o problema de forma definitiva.

Uma vistoria técnica realizada pelo Imasul apontou que a captação de água está regular, mas identificou falhas na rede de distribuição. O sistema utiliza tubulação de 60 milímetros, quando o recomendado seria de 100 milímetros para atender à demanda de forma adequada.

Já a Sanesul informou que não pode assumir a responsabilidade pelo fornecimento no local, já que a área fica fora do perímetro urbano. A empresa solicitou à Prefeitura documentos que comprovem a mudança da região para zona de expansão urbana, mas o processo ainda não foi formalizado.

O Ministério Público prorrogou o prazo da investigação por mais 90 dias para aguardar novas respostas e avaliar as providências da loteadora. O objetivo é garantir que os moradores tenham acesso adequado à água potável, considerado um direito essencial.

*Com informações do MPMS

