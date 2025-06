MPMS desmonta organização criminosa que fraudava licitações e desviava recursos públicos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deflagrou, nesta quinta-feira (5), a quarta fase da Operação “Tromper”, que investiga um esquema criminoso de fraudes em licitações e contratos administrativos com a Prefeitura de Sidrolândia.

A ação foi realizada pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sidrolândia, com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

Foram cumpridos três mandados de prisão e 29 mandados de busca e apreensão para aprofundar as investigações sobre a atuação da organização criminosa, suspeita de desviar recursos públicos por meio de contratos milionários com empresas do setor de engenharia e pavimentação de asfalto.

Investigação da Operação Tromper

Segundo o MPMS, mesmo após as fases anteriores da operação e a aplicação de medidas cautelares, o grupo continuou suas atividades.

O MPMS conseguiu novas provas de que eles pagavam propina para funcionários públicos e encontraram provas de que o grupo realizava lavagem do dinheiro de origem ilícita.

Somando todas as fases da Operação Tromper, até o momento, os contratos identificados como parte do esquema chegam a aproximadamente R$ 20 milhões.