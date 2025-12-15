Veículos de Comunicação
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MS chega a 39 feminicídios, este ano, com morte em Ribas

Mulher de 33 anos foi assassinada a facadas pelo ex-marido

Karina Anunciato

Crime é investigado como feminicídio (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
Uma mulher de 33 anos, identificada como Aline Barreto da Silva, morreu após ser atacada a golpes de faca pelo ex-marido, na madrugada deste domingo (14), em Ribas do Rio Pardo. O caso é investigado como feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram a vítima gravemente ferida por golpes de arma branca. Aline chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital.

Prisão do Autor e Estatísticas de Feminicídio

O autor do crime, Marcelo Augusto Vinciguerra, de 31 anos, foi localizado pela Polícia Militar e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Com o crime, Mato Grosso do Sul chega a 39 casos de feminicídio em 2025. O número faz deste o terceiro pior ano desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, ficando atrás apenas de 2020, com 40 registros, e de 2022, quando foram contabilizados 44 casos no Estado.

