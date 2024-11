"MS é um celeiro de peões" diz tricampeão mundial de montaria em touro

Dia de Finados terá missas nos dois cemitérios de Paranaíba

No sábado (2) os paranaibenses se reunirão para celebrar a memória daqueles que já partiram em missas de Finados em Paranaíba. As celebrações ocorreram nos cemitérios da cidade. A primeira missa será realizada às 7h da manhã no Cemitério Municipal Santo Antônio. Em seguida, haverá uma segunda missa às 9h no Cemitério Pax Vida. O […]