MS inicia campanha nacional de coleta de DNA para identificação de desaparecidos

Mato Grosso do Sul inicia nesta terça-feira (5) a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, ação promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS).

A campanha será lançada às 9h na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Campo Grande e tem como objetivo principal ampliar o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ferramenta que auxilia na identificação de pessoas desaparecidas em todo o país. Em MS, a mobilização é coordenada pela Polícia Civil, por meio da DHPP, e pela Polícia Científica, via Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF).

A campanha segue até 15 de agosto, mas o atendimento continuará disponível ao longo do ano nas unidades da Polícia Científica.

Até o momento, duas pessoas já foram identificadas no estado por meio do cruzamento de perfis genéticos com restos mortais. “A campanha visa a identificação de corpos que estão no IMOL e de pessoas enterradas sem identificação. Com o fornecimento de material genético pelos familiares, é possível realizar o cruzamento desses dados visando a identificação dessas pessoas”, explicou o delegado Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro, titular da DHPP.

Todas as unidades do IALF, tanto na Capital quanto no interior, estão preparadas para receber familiares de pessoas desaparecidas. A coleta de DNA é simples, rápida e indolor, realizada com um cotonete passado na parte interna da bochecha e caso a família possua itens pessoais do desaparecido, como escova de dentes, cordão umbilical ou dente de leite, esses materiais também podem ser entregues para análise, contribuindo com o processo de identificação.

Para participar, é necessário que o familiar da pessoa desaparecida tenha um boletim de ocorrência registrado e apresente documento pessoal no momento da coleta.

Locais de coleta em MS

Campo Grande

Instituto de Análises Laboratoriais Forenses

📍 Av. Filinto Muller, 1530 – Vila Ipiranga

📞 (67) 3345-6738

📍 Rua Colombo, 807

📞 (67) 3481-1066

📍 Rua Padre Anchieta, 850 – Jardim São Francisco

📞 (67) 3541-1943

📍 Rua Domingos Augusto Coelho, 511 – Centro

📞 (67) 3247-2170 / (67) 3247-2783

📍 Rua Antônio Barbosa, 1980 – Centro

📞 (67) 3467-4311

📍 Av. José Heitor de Almeida Camargo, 1044 – Centro

📞 (67) 99661-0586

📍 General Mendes de Moraes, 240 – Jardim Aeroporto

📞 (67) 99878-2287

📍 Rua Luís da Costa Gomes, 593 – Vila Cidade Nova

📞 (67) 99916-9455 Naviraí

📍 Av. Campo Grande, 188 – 1º piso – Centro

📞 (67) 99215-7528

📍 Rua Major Gama, 290

📞 (67) 3234-9913

📍 Av. Fernando Aranha, 1055 – Vila Major Costa

📞 (67) 3251-6100

📍 Rua Cel. Ponciano, 835 – Terra Roxa

📞 (67) 3416-5614

📍 Rua Mário Cesar Mancini, 351 – Jardim Morumbi

📞 (67) 3522-7975 / (67) 99965-3166

📍 Rua Jorge Roberto Salomão, 1534 – Jardim Ipanema

📞 (67) 99617-4579 / (67) 3431-1034

📍 Rua Autogamis Rodrigues da Silva, 1531 – Centro

📞 (67) 3503-1043

*Com informações da Agência de Notícias de Mato Grosso do Sul