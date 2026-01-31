Instituições se unem para expandir programa “MS por Elas”

O programa “MS por Elas: Justiça e Controle são da nossa conta” inicia uma nova fase com o objetivo de ampliar sua implementação para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A iniciativa é fruto de uma cooperação entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em cumprimento à Lei Federal nº 14.899/2024, que trata do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

União das Câmaras de Vereadores de MS (UCV-MS) oficializou a adesão ao programa durante solenidade realizada na sede da entidade. A assinatura do termo de adesão contou com a participação do presidente da UCV-MS, Daniel Teixeira Costa Junior, do presidente do TJMS, desembargador Dorival Pavan, da conselheira substituta do TCE-MS, Patrícia Sarmento, da desembargadora e coordenadora da Mulher do TJMS, Jaceguara Dantas da Silva, e da diretora da Mulher da UCV-MS, Andrea Fim.

Procuradorias da Mulher e fortalecimento da rede de proteção

Com a adesão da UCV-MS, as Câmaras Municipais serão incentivadas a criar as Procuradorias da Mulher, órgãos voltados para o fortalecimento da rede de proteção, fiscalização de legislações locais, elaboração de novas normas e capacitação de agentes públicos. Segundo Daniel Teixeira Costa Junior, presidente da UCV-MS, a Diretoria da Mulher da entidade foi criada recentemente justamente para viabilizar ações dessa natureza.